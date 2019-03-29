На Алтае мужчина пойдет по суд за изнасилование своей несовершеннолетней дочери

Новости 22.03.2019 9:43 416

Житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании своей дочери. В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, с октября по декабрь прошлого года 40-летний обвиняемый несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении своей 13-летней дочери. Обвиняемый угрожал ребенку расправой, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем. Следователи доказали причастность мужчины к 14 фактам изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

Установлено, что обвиняемый не занимался воспитанием детей, материально их не обеспечивал. Кроме того, он нигде не работал и употреблял наркотики.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.