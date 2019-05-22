Сотрудники «Ростелекома» сыграют в благотворительном спектакле

Новости 22.03.2019 9:09 370

Сразу трое сотрудников Алтайского филиала «Ростелекома» прошли кастинг и выступят в качестве актеров в уникальном театральном проекте «Большая сцена». В Год культуры национальный оператор связи решил поддержать пятый, юбилейный сезон популярного в Барнауле социального проекта.

Премьера «Большой сцены» состоится 18 апреля во Дворце культуры Барнаула. Традиционно спектакль состоит из четырех постановок разных театральных жанров, в котором, по задумке организаторов, играют непрофессиональные актеры. В этом году в проекте заявлено 25 участников. Среди них – руководители бизнес-компаний и представители таких профессий как: архитектор, дизайнер, кондитер, журналист, юрист. Алтайский филиал «Ростелекома» в актерской труппе представят руководитель направления планирования Людмила Гордюшкина, менеджеры по продажам клиентам малого и среднего бизнеса Инна Черепанова и Анна Прокопова.

Рабочие репетиции и подготовка к спектаклю начались в феврале. Инна Черепанова и Людмила Гордюшкина работают в труппе педагога-режиссера Дарьи Уханкиной. Анну Прокопову принял в команду режиссер Николай Вязигин. Имена драматургов и пьесы, по которым ставятся мини-спектакли, пока не разглашаются, участники проекта пока говорят только о своих ролях.

«Я играю хозяина слона, и навыки работы с клиентами в федеральной компании – умение подать себя, грамотно строить фразы, общительность помогают лучше войти в образ и освоиться в новой роли. Это невероятное погружение в мир искусства», – говорит Инна Черепанова.

Четыре сезона проект «Большая сцена» проходит с аншлагом. Пятую театральную постановку увидят более 700 барнаульских зрителей.

«Мы вместе с организаторами проекта мы хотим привлечь внимание горожан к театральному искусству в Год культуры в России, а участием наших сотрудников в постановке – показать, что талантливый специалист по продажам «Ростелекома» способен проявить мастерство и на театральных подмостках. Часть суммы с проданных билетов пойдет на благотворительность, в помощь одной из детских творческих студий. Это еще одна возможность помочь детям с особенными потребностями стать ближе к мечте о сцене», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Организаторами проекта «Большая сцена» выступают журнал «Автограф» при поддержке комитета по культуре Барнаула и Алтайского государственного музыкального театра.

В предыдущие сезоны проекта сто рублей с каждого проданного на спектакль билета были направлены в Алтайскую региональную общественную организацию «Мать и дитя» для помощи детям, проходящим лечение в отделении онкогематологии Алтайской краевой детской клинической больницы.