Прокурор попросил 4,5 года колонии для бывшего мэра Горно-Алтайска

Новости 22.03.2019 8:40 744

В Горно-Алтайском городском суде закончено судебное следствие по уголовному делу бывшего мэра Виктора Облогина, которого обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Прокуратура просила суд назначить ему окончательное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, сообщили «Новости Горного Алтая».

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Официальный представитель суда рассказала журналистам, что государственный обвинитель на основании доказательств пришел к выводу об их достаточности для признания Облогина виновным. Также государственный обвинитель просил удовлетворить гражданские иски прокурора Республики Алтай в интересах муниципалитета в сумме 107,8 млн рублей и 1,5 млн рублей, а также сохранить до погашения исковых обязательств арест, наложенный на два земельных участка, жилой дом, гаражный бокс, автомобиль, прицеп и денежные средства в сумме 147 тыс. рублей, принадлежащие бывшему мэру.

Пока в судебном заседании объявлен перерыв до 22 апреля.

Напомним, Облогин обвиняется в том, что похитил принадлежащий администрации легковой автомобиль, а также организовал незаконное изъятие части выделенных предпринимателям бюджетных субсидий. Также он обвиняют в том, что, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, в 2011-2012 годах предоставил этому юридическому лицу семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей. Обязанности по муниципальным гарантиям компания не исполнила. В результате с муниципального образования на основании исполнительных листов взыскан долг в размере не менее 107,5 млн рублей.