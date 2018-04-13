Алтайский край вышел на второе место в Сибири по миграционному оттоку населения

Новости 22.03.2019 8:10 606

В 2018 году Алтайский край потерял в результате миграционных процессов 7411 человек. По сравнению с 2017 годом, отток населения несколько замедлился: в предыдущий отчетный период «естественная убыль» населения составила 8059 человек.

По данным Алтайкрайстата, в прошлом году в регион переехало 23 054 человека из других субъектов страны, причем жители края покидали родину гораздо более охотно — в другие города РФ переехали 31 800 человек, в страны СНГ значительно меньше – только 9052 человека. Между тем из бывших республик СССР в Алтайский край переехали 10 478 граждан. Позволить себе переезд в страны дальнего зарубежья смогли 893 жителя края: это на 91 больше, чем прибывших оттуда. Внутри региона миграционные процессы идут активно: в минувшем году 45 074 человека переехали в другие алтайские районы и города.

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В целом в 2018 году миграционная убыль численности населения Сибирского федерального округа составила 29 тыс человек. Среди регионов СФО наибольшая миграционная убыль наблюдалась в Омской области, где число выбывших в другие государства и регионы Российской Федерации превысило прибывших на 12 тыс человек. Миграционный прирост сложился только в Новосибирской области (8 тыс человек).

«Люди из бедных регионов, где с работой и заработками неважно, стремятся перебраться туда, где экономическая жизнь активнее и есть возможность заработать больше», - считает заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Василий Жарков.

Однако директор Института миграционной политики Ольга Гулина уверена, что состояние экономики — далеко не единственная причина оттока населения из того или иного региона.

«Умные миграционные стратегии стараются возместить недостатки преимуществами, такими, как безопасность, экологически благоприятные условия труда, как в Финляндии, или трансформировать миграционную привлекательность региона, работая над ее составляющими: облегчать условия для занятия бизнесом, вводить упрощенные налоги, как в Гонконге», - отмечает спикер.