Что тянуло Алтайский край вниз в 2018 году. Итоги социально-экономического развития региона

Новости 22.03.2019 7:15 727

На заседании правительства Алтайского края 21 марта были подведены итоги социально-экономического развития региона за 2018 год. Между тем несмотря на положительную динамику целого ряда ключевых показателей, в отдельных отраслях наблюдалась стагнация или даже спад.

Основной доклад представил зампредседателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Павел Дитятев. Он отметил, что рост валового регионального продукта в сопоставимых ценах оценивается на уровне 100,5% к предыдущему году и равен 552 млрд рублей.

«Сводный индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 100,5%. Наибольший рост - в добыче полезных ископаемых (145,1%), правда, надо сказать, что удельный вес в промпроизводстве здесь невысокий - всего 1,3%. Среди обрабатывающих производств наибольший вклад в сводный индекс вносит пищевая и перерабатывающая промышленность (28% нашего промпроизводства)», - резюмировал Дитятев.

В отрицательной зоне из числа секторов, в значительной степени влияющих на итоговый результат, министр назвал производство кокса, химических веществ, металлоизделий, производство резиновых и пластмассовых изделий.

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Среднемесячная номинальная начисленная зарплата к концу года составила 25 506 рублей или +12% к соответствующему периоду 2017 года. С учетом инфляции реальный рост зарплаты был равен 9,2%, отметил Дитятев.

Обратившись к теме инвестиций в основной капитал, он подчеркнул, что в 2018 году Алтайский край перешагнул рубеж в 100 млрд рублей. «Прирост инвестиций в основной капитал по итогам года составил 21,7%. По оценке на сегодняшний день общий объем инвестиций составляет 109,9 млрд рублей. В его структуре около 10% составляют бюджетные инвестиции, все остальное - вложения предприятий реального сектора экономики», - констатировал Павел Дитятев.

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Для понимания полной картины того, как в 2018 году развивался край, внесем в доклад министра ряд уточнений и дополнений.

Промышленность

Так, символический рост индекса промпроизводства в крае (на 0,5%) значительно уступает общероссийскому показателю за 2018 год (+ 2,9%). Кроме того, наблюдалась стагнация в обрабатывающей промышленности (- 0,6%), в то время как в России данная отрасль продемонстрировала за год +2,6%.

Не впечатлила и алтайская «пищевка» (+0,1% против +4,9 % по стране). Достаточно сказать, что производство напитков снизилось в крае на 3,2%, тогда как по РФ отрасль дала прирост в 2,6%.

Значительно упало в регионе производство кокса и нефтепродутов (на 10,4%), по РФ индикатор равен +1,8%; производство резиновых и пластмассовых изделий (- 3,3% и + 2,4% соответственно). Столь же пессимистично выглядят результаты в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования): -5% против +1,3%.

Наконец, бросается в глаза проседание в сфере производства химических веществ и химических продуктов (-10% и +2,7% соответственно).

Сельское хозяйство

В целом отрасль развивалась в крае динамичнее, чем по стране, за исключением животноводства. По региону прирост за год составил +0,3%, по России + 1,3%.

Инвестиции и строительство

Здесь вопросы вызывает индекс физического объема работ: по отношению к 2017 году он равен 94,6%, в то время как по России - 105,3%.

Потребительский рынок

Индекс физического объема оборота розничной торговли равен 101,3% к 2017 году, по России - 102,6%.

Уровень жизни

Темпы роста среднедушевых денежных доходов населения - 101,3% против 103,7%. Реальные располагаемые денежные доходы населения все еще в "красной зоне": «минус» 4,1%. По России падение практически прекратилось – 0,3%.

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Рынок труда

Уровень безработицы к численности рабочей силы составил + 1,5% по краю и +0,9 % по РФ соответственно.

...Отметим, что все перечисленные показатели, вероятно, прозвучат и в ежегодном отчете губернатора края. Доклад запланирован в рамках апрельской сессии АКЗС.

Для полноты картины по ситуации в регионе в минувшем году не хватает еще как минимум двух ключевых индикаторов, связанных с демографией. Так, по данным за 2018 год, Алтайский край оказался одним из худших в СФО по естественной убыли населения, равно как и по рождаемости. Кроме того, регион в который раз продемонстрировал рекордный миграционный отток.