Алтайские коммунисты вступились за Павла Грудинина

Новости 21.03.2019 18:05 538

Коммунисты Алтайского края поддержали решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину. Между тем сегодня Центризбирком отказался наделять Грудинина депутатскими полномочиями.

Центризбирком проголосовал против передачи мандата депутата Госдумы недавно умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова директору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину. Против наделения последнего мандатом выступили 13 членов комиссии, за — только представитель КПРФ в Центризбиркоме, пишет РБК.

Причиной отказа стала информации о наличии Грудинина заграничных счетов. Заметим, ранее ЦИК никогда не отказывала в передаче мандата Госдумы выдвинутому партией кандидату, процедура считалась технической.

Напомним, Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента России как кандидат от КПРФ и набрал 11,77%, заняв второе место.

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Алтайские коммунисты тем временем сделали специальное заявление от лица крайкома КПРФ. Они напомнили, что на выборах президента Российской Федерации в 2018 году Грудинина поддержали 281 978 избирателей Алтайского края (23,67% из принявших участие в выборах). "В нашем регионе, который традиционно считается аграрным, особенно близки и понятны были действия руководителя сельскохозяйственного предприятия по поддержке социально значимых объектов совхоза имени В.И. Ленина", - сказано на партийном офсайте.

Между тем как стало известно, ЦИК вопреки желанию КПРФ передаст мандат Жореса Алферова члену Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.