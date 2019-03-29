Единственная в Сибири женщина-кузнец обменяла дом на яхту в Испании

Женщина-кузнец Анна Билецкая обменяла свой дом в Белокурихе на яхту ради участия в телепроекте. Она является единственной женщиной, работающей кузнецом в Сибири, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».
Девушка вместе с семьей приняла участие в программе «Обмен домами», которая выходит на канале «Ю». Так, семья из Алтайского края несколько дней прожила на яхте в Валенсии, а ее владельцы переехали в Белокуриху.
По словам Анны Билецкой, во время их пребывания в Валенсии стояла хорошая, жаркая погода, но минусом стало то, что участникам программы необходимо было не отклоняться от сценария: показывать свое недовольство, провоцировать ссоры.
Семья Анны даже после программы продолжает общаться с семьей из Испании.