Единственная в Сибири женщина-кузнец обменяла дом на яхту в Испании

Новости 21.03.2019 19:50 386

Женщина-кузнец Анна Билецкая обменяла свой дом в Белокурихе на яхту ради участия в телепроекте. Она является единственной женщиной, работающей кузнецом в Сибири, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

Девушка вместе с семьей приняла участие в программе «Обмен домами», которая выходит на канале «Ю». Так, семья из Алтайского края несколько дней прожила на яхте в Валенсии, а ее владельцы переехали в Белокуриху.

По словам Анны Билецкой, во время их пребывания в Валенсии стояла хорошая, жаркая погода, но минусом стало то, что участникам программы необходимо было не отклоняться от сценария: показывать свое недовольство, провоцировать ссоры.

Семья Анны даже после программы продолжает общаться с семьей из Испании.