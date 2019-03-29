Полиция изъяла у бийского предпринимателя около 500 пар контрафактной обуви

Правоохранители изъяли у одного из местных предпринимателей в Бийске 497 пар контрафактной обувь. Спортивная обувь известных торговых марок продавалась без документов, сообщил «Бийский рабочий» со ссылкой на местных полицейских.
Незаконная продукция была замечена в ходе осмотра одного из крупных торговых центров города. Изъятие проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийское».
Чтобы установить подлинность и определить ущерб, принесенный правообладателям брендов, обувь направлена на экспертизу. Если сумма превысит 250 тыс. рублей, в отношении бизнесмена будет возбуждено уголовное дело.