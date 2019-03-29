Рабочий в Бийске выжил после падения грузового вагона

Новости 21.03.2019 18:26 299

Начальник цеха одного из промышленных предприятий Бийска предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил охраны труда. В ходе газосварочных работ сотрудника цеха придавило грузовым вагоном открытого типа. Он получил серьезные травмы, но выжил, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что обвиняемый был обязан соблюдать правила охраны труда при проведении производственных работ. В августе 2018 года он поручил одному из газоэлектросварщиков разделать в металлолом грузовые вагоны, исключенные из инвентаря. Рабочий не имел соответствующей квалификации и допуска, позволяющих ему выполнить данную работу. В результате, при разделке вагона газосваркой мужчину придавило металлической платформой вагона. Травмы повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.