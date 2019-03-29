В Алтайском крае обсудили защиту лесов от незаконных рубок и озеленение городов

Новости 21.03.2019 17:32 310

В Рубцовске, Рубцовском, Угловском, Волчихинском, Михайловском и Ключевском районах прошли встречи глав администраций, руководителей отделов внутренних дел, начальников территориальных отделов управления лесами, представителей лесной холдинговой компании «Алтайлес». Цель – консолидация усилий по охране и защите лесов, а также повышение эффективности социального партнерства.

Участники обсудили вопрос предотвращения незаконных рубок, в том числе закон о сборе валежника, который, по мнению собравшихся, «развязал» руки нелегальным лесозаготовителям, некоторые из которых не занимаются сбором сучьев, а незаконно забирают хороший лес. Наиболее эффективный способ решения проблемы – совместное с полицией, органами власти, арендаторами патрулирование лесов и усиление контроля за пилорамами, работающими на незаконной древесине. В ближайшее время будет разработан план по организации работы в этом направлении.

В ходе совещаний поднимались вопросы выделения древесины населению для собственных нужд согласно закону № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» и на рыночных условиях. Обеспечение жителей края доступной древесиной и продукции из нее – первостепенная задача лесных предприятий. И в целом этот процесс давно отлажен, что подтвердили главы районов. Так, к примеру, одно из предприятий холдинга в Михайловском районе («Лес Сервис») в этом году уже выдало населению около 2,5 тыс. м3 древесины для ремонта и строительства и более 8,5 тыс. м3 дров.

Глава Ключевского района Денис Леснов отметил серьезный вклад холдинга «Алтайлес» в развитие местной социальной инфраструктуры: «Это выражается и в организации новых рабочих мест, и в поддержании должного уровня социальной ответственности как работодателя. А также помощи в содержании и развитии всей системы, необходимой для комфортного проживания».

С администрацией г. Рубцовска достигнуты договоренности о благоустройстве части парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Ранее такие соглашения также достигнуты с администрацией г. Барнаула и г. Камня-на-Оби.