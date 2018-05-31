Чиновник, которого прочили на место Карлина, стал врио губернатора Мурманской области

Новости 21.03.2019 16:20 615

Замминистра строительства России 40-летний Андрей Чибис, которого в прошлом году «сватали» на место губернатора Алтайского края, стал врио главы Мурманской области. Прежний губернатор Марина Ковтун ушла досрочно по собственному желанию.

Указ о назначении Чибиса подписал 21 марта президент Владимир Путин. Ранее он удовлетворил просьбу Марины Ковтун об отставке, следует из информации с сайта Кремля. Ковтун занимала пост главы региона с 2012 года. Ее полномочия истекали в 2019 году.

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Чибис родился в Чебоксарах в 1979 году. Занимался частной юридической практикой, работал советником губернатора Рязанской области и начальником экспертного отдела администрации главы Чувашии, возглавлял совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В декабре 2013 года назначен на должность замминистра строительства и ЖКХ, в октябре 2014 года — на пост главного государственного жилищного инспектора России.

В разные периоды времени входил в шорт-лист претендентов на кресло губернатора Ивановской и Курской областей. В мае 2018 года за несколько дней до того, как стало известно об отставке губернатора Алтайского края Александра Карлина, большая часть наблюдателей и экспертов называла Чибиса главным фаворитом в борьбе за кресло главы региона.

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Однако по факту Владимир Путин назначил врио вице-губернатора Красноярского края Виктора Томенко, который впоследствии выиграл выборы, избавившись от приставки.

Отметим, в октябре 2017 года Андрей Чибис посещал Барнаул, где проинспектировал новую лестницу в Нагорный парк и строительство набережной – на эти объекты выделялись федеральные средства. Тогда чиновник раскритиковал работу мэрии, неприятно удивившись темпам работ.