Книга профессора АлтГПУ об известном историке представлена научной общественности

Новости 21.03.2019 17:00 286

В Алтайском государственном педагогическом университете состоялась презентация новой книги доктора исторических наук, профессора Михаила Демина «Алексей Павлович Уманский: путь в науку». Поздравить автора пришли выдающиеся учёные-историки и археологи Алтайского края, представители научной общественности, преподаватели и студенты АлтГПУ.

«Выход в свет столь серьёзной монографии выдающегося учёного – это большой подарок для нашего университета и для всей научной общественности. Отрадно, что не прерывается связь научных поколений: Алексей Уманский – основатель исторической и археологической научной школы в нашем вузе и Сибири в целом, и Михаил Александрович, достойно укрупняет его научные достижения, и научная школа продолжает жить», – отметила в приветственном слове проректор по научной работе и инновационной деятельности вуза Наталья Матвеева.

Книга содержит реконструкцию научной биографии известного сибирского историка и археолога Алексея Уманского. На пути к научной вершине исследователю пришлось преодолеть немало трудностей, связанных как со сложностями обработки большого массива археологических и архивных источников, изданием монографий и защитой диссертационных работ, так и преодолением различных административных барьеров и бюрократических препонов. При этом надо отдать должное упорству и целеустремленности ученого, который после каждой неудачи находил в себе силы вновь и вновь двигаться в избранном направлении.

«Алексей Павлович – не только учёный, это нестандартное явление в науке, в те годы непросто было заниматься историей, в том числе и из-за идеологических догм, которые внешне он не нарушал и придерживался их. Но талант преподавателя заключается в том, чтобы в любой ситуации реализовать себя и повести за собой других. Это хорошо удавалось Алексею Павловичу. Я с первого курса стал заниматься в археологическом кружке, которым он руководил, и это полностью определило мою профессиональную жизнь», – говорит Михаил Демин.

На презентации издания присутствовала супруга историка, которая поблагодарила автора за «огромную, колоссальную работу по созданию этого научного труда». Книга, безусловно, вызовет интерес у всех, кто лично общался с Алексеем Уманским или знаком с ним по обширному научному наследию.