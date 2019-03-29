Отставки продолжаются. Глава Оренбургской области покинул пост

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей», - цитирует Берга сайт регионального правительства.