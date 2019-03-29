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Отставки продолжаются. Глава Оренбургской области покинул пост

Новости
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21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей», - цитирует Берга сайт регионального правительства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. В 2012-2016 годы он возглавлял правительство Свердловской области. Последние два года занимал должность председателя правления ПАО «Т Плюс».

Напомним, 20 марта произошел ряд отставок губернаторов. Так, заявление об уходе с должности губернатора написали Александр Бердников (Республика Алтай), Алексей Орлов (Республика Калмыкия), Борис Дубровский (Челябинская область). 

Автор: Политсиб.ру

Фото: orenburg-gov.ru

#Оренбургская область #Мурманская область