Хабаровский экс-чиновник, обвиняемый в мошенничестве, задержан в Белокурихе

Новости 21.03.2019 15:45 349

В Белокурихе задержали бывшего зампреда правительства Хабаровского края Василия Шихалева. 20 марта суд в Хабаровске арестовал его на два месяца по делу о мошенничестве в лесной сфере, сообщил «РИА Новостям» близкий к следствию источник.

Следователи возбудили в отношении Шихалева уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий» и «пособничество в мошенничестве». Фигурантом дела стал и руководитель организации-лесопользователя Александр Пудовкин по статье «мошенничество» и «пособничество в превышении должностных полномочий». Его арестовали в собственном доме в Хабаровске.

«Коммерсантъ» уточнил, что Шихалев оказывал протекцию Пудовкину, который на тот момент руководил ООО «Азия лес». Инвестпроект получил приоритетный статус - из федерального бюджета выделили субсидии свыше одного млрд рублей. Оба обвиняемых арестованы до 17 мая.

«Шихалев находился на курорте «Белокуриха» на Алтае, где его задержали, а потом доставили рейсовым самолетом в Хабаровск. Из аэропорта сразу привезли в суд, где арестовали и направили в СИЗО», - пояснил собеседник «РИА Новостей».

Источник добавил, что задержания проводились сотрудниками УФСБ.

По данным «Коммерсанта», Василий Шихалев в сентябре прошлого года ушел в отставку с поста первого зампреда правительства края по экономическим вопросам. В 2009–2015 годах он работал в должности замгубернатора - министра природных ресурсов. Ранее, в 2002–2008 годах при губернаторе Викторе Ишаеве был министром леспрома региона.