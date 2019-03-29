Свыше четырех тысяч ипотечных займов оформлено в Алтайском филиале Россельхозбанка

Новости 21.03.2019 14:45 342

На 15 марта текущего года объем ипотечного кредитного портфеля Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» превысил отметку в 4,2 млрд рублей. Всего в Алтайском филиале займы на жилье оформили более 4,4 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай.

Наибольшим спросом у жителей двух Алтаев пользуется вторичное жилье – доля таких покупок составляет около 80%. На новостройки приходится порядка 10% сделок.

Активно заемщиками используется материнский капитал для оплаты первоначального взноса. В 2018 году данной программой воспользовалось свыше 100 семей. Возможность использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса является одним из преимуществ ипотечного кредитования в Россельхозбанке.

Не менее популярна у жителей регионов Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми. По этой программе ипотечный кредит предоставляется семьям, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или третий ребенок. Основным преимуществом данной программы является достаточно привлекательная процентная ставка.

Рефинансирование ипотечных кредитов занимает особое место в линейке программ ипотечного кредитования в Россельхозбанке. Данным продуктом в 2018 году воспользовалось 400 клиентов, оформивших заем на общую сумму свыше 400 млн рублей.