Бийская гордума приняла отчет Александра Студеникина большинством голосов

Глава Бийска Александр Студеникин отчитался перед депутатами городской думы о проделанной в 2018 году работе. Большинством голосов члены представительного органа приняли его отчет.
Средняя заработная плата в городе на крупных и средних предприятиях составила 27,5 тыс рублей, среднемесячная зарплата в целом по городу оценивается в 24 тыс рублей (в 2017 году эта цифра была в районе 22 тысяч). Удельный вес прибыльных предприятий города мэр оценил в 71,2 % от их общего числа. Индекс инфляции в городе составил 103,1%, темп снижения инвестиций – 91,3%. Официально зарегистрированы в городе 818 безработных. По итогам года введено в эксплуатацию 23620 кв.м. жилья, 123 молодых семьи получили квартиры по спецпрограмме.
Парламентское большинство – в том числе фракции ЕР и ЛДПР – оценили отчет Александра Студеникина положительно. По словам Сергея Ларейкина, председателя гордумы, это означает положительную оценку деятельности не столько мэра, сколько работы всего города, его инфраструктуры.
«Бийск в 2018 году активно участвовал в реализации федеральных программ «Безопасные и качественные дороги», «Комфортная городская среда». Состояние дорожной сети улучшилось, дефицит бюджета минимален. С помощью привлечения федеральных средств Бийск сумел полностью расплатиться по коммерческим кредитам», - рассказал «Политсибру» Сергей Ларейкин.
Отметим, что отчет мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана в этот же день, 21 марта, прошел совершенно иначе – депутаты городского совета отказались выносить оценку докладу главы и голосовать за его принятие.
В Рубцовске прошло заседание городской думы