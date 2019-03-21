Бийская гордума приняла отчет Александра Студеникина большинством голосов

Новости 21.03.2019 14:10 493

Глава Бийска Александр Студеникин отчитался перед депутатами городской думы о проделанной в 2018 году работе. Большинством голосов члены представительного органа приняли его отчет.

В докладе мэр подробно обрисовал социально-экономическое положение города. По его словам, индекс промышленного производства муниципалитета составил 96,2 %, причем значительное снижение отгрузки валового продукта отмечается в производстве мебели и пищевых продуктов. Если в 2017 году предприятия города произвели товаров на сумму 44,3 млрд рублей, то в 2018 году – уже на сумму 43,7 млрд. Между тем, отдельные отрасли промышленности показали рост – это производство мясных консервов, муки, соков, сыра, творога, хвойной и топливной древесины, а также препаратов для лечения нервной системы.

Средняя заработная плата в городе на крупных и средних предприятиях составила 27,5 тыс рублей, среднемесячная зарплата в целом по городу оценивается в 24 тыс рублей (в 2017 году эта цифра была в районе 22 тысяч). Удельный вес прибыльных предприятий города мэр оценил в 71,2 % от их общего числа. Индекс инфляции в городе составил 103,1%, темп снижения инвестиций – 91,3%. Официально зарегистрированы в городе 818 безработных. По итогам года введено в эксплуатацию 23620 кв.м. жилья, 123 молодых семьи получили квартиры по спецпрограмме.

Парламентское большинство – в том числе фракции ЕР и ЛДПР – оценили отчет Александра Студеникина положительно. По словам Сергея Ларейкина, председателя гордумы, это означает положительную оценку деятельности не столько мэра, сколько работы всего города, его инфраструктуры.

«Бийск в 2018 году активно участвовал в реализации федеральных программ «Безопасные и качественные дороги», «Комфортная городская среда». Состояние дорожной сети улучшилось, дефицит бюджета минимален. С помощью привлечения федеральных средств Бийск сумел полностью расплатиться по коммерческим кредитам», - рассказал «Политсибру» Сергей Ларейкин.

Отметим, что отчет мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана в этот же день, 21 марта, прошел совершенно иначе – депутаты городского совета отказались выносить оценку докладу главы и голосовать за его принятие.