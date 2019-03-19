Стали известны детали уголовного дела, в котором замешан советник красноярского губернатора

Новости 21.03.2019 13:45 407

Транспортная полиция Сибири возбудила уголовное дело по факту хищения около четырех млн бюджетных средств. Ранее «Политсибру» сообщал о задержании Антона Натарова, который является советником губернатора Красноярского края Александра Усса.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД по СФО во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю пресекли деятельность организованной преступной группы. Масштабные обыски прошли на территории Новосибирска, Красноярска и Абакана.

«Следствие установило, что с февраля 2018 года по март 2019 года двое жителей Красноярского края, один из которых является чиновником, а второй функционером одной из политических партий, действуя в роли организаторов преступной деятельности, обеспечили назначения на должности генерального директора курируемого ими общества с ограниченной ответственностью и директора дочернего предприятия ООО своих знакомых с целью систематического хищения бюджетных денежных средств указанных организаций, выделяемых на приобретение энергоресурсов, а именно каменного угля для нужд города Игарка Красноярского края», - говорится в сообщении полиции.

Чиновником, о котором пишет транспортная полиция, вероятно, является советник главы Красноярского края Александра Усса – Антон Натаров. Кстати, он же – сын депутата Госдумы Сергея Натарова. Функционер одной из политических партий, предположительно, - Денис Бундюк, который является бухгалтером реготделения «ЛДПР». Фигурантами дела стали и руководители онлайн-СМИ: Сергей Мурзин (директор и учредитель ООО «Лаборатория новостей», сайт Newslab) и Дмитрий Болотов (бывший редактор сайта «Дела.ру», ныне работающий в «КП-Красноярск»).

Правоохранители задержали руководителей известных красноярских онлайн-СМИ Новости 19.03.2019 17:01 Это связано с уголовным делом советника губернатора Антона Натарова 425

Преступники, по данным следствия, действовали через подставные, подконтрольные им фирмы и перечисляли деньги по фиктивным основаниям, а затем обналичивали их и передавали организаторам преступной группы.

Правоохранители провели шесть обысков в офисах юрлиц и местах проживания фигурантов, в результате которых изъята бухгалтерская документация, печати, оргтехника и средства мобильной связи подозреваемых.

По версии полицейских, организатор преступной схемы - бухгалтер ячейки одной из политических партий (Денис Бундюк, прим. ред.). Его арестовали и поместили в СИЗО Новосибирска, остальные участники преступной группы под домашним арестом и под подпиской о невыезде. Фигурантам уголовного дело о хищении грозит до 10 лет лишения свободы.