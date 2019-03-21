Депутаты Рубцовска отказались голосовать за отчет главы города

Новости 21.03.2019 13:10 1407

В Рубцовске прошло заседание городского совета, где депутаты заслушали отчет главы города Дмитрия Фельдмана об итогах работы муниципалитета в 2018 году. Как сообщают источники «Политсибру», выступление мэра депутаты «забраковали» в целом, отказавшись выносить ему оценку путём голосования.

В своем 40-минутном отчете глава озвучил статистические данные о работе муниципалитета в прошлом году, рассказал о проделанной работе и планах на 2019 год. В числе проблем мэр назвал состояние дорог, провал канализационного коллектора, возможные трудности с прохождением паводка.

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После выступления Дмитрия Фельдмана депутаты задали вопросы про отток населения из Рубцовска, о выделении земельных участков многодетным семьям, об участии города в федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья, о состоянии дорог, сферы ЖКХ, озеленении.

Дмитрий Фельдман пояснил депутатам, что в 2019 году, в отличие от прошлых лет, муниципалитет выделит средства на озеленение города, и увеличит финансирование дорожных работ. Резюме отчету мэра подвел председатель горсовета Василий Курганский. По его словам, работа администрации Рубцовска в 2018 году не заслуживает оценку «удовлетворительно».

Отметим, что перед тем, как давать оценку отчету, депутаты должны были принять проект решения за основу, а затем в него вносить предложения – признать работу удовлетворительной или нет. Но депутаты большинством голосование проигнорировали.

Напомним, в 2018 году горсовет также отказался оценивать деятельность администрации, но спустя несколько месяцев на очередном заседании совета Дмитрий Фельдман также получил «неуд».