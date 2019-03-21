О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Депутаты Рубцовска отказались голосовать за отчет главы города

Новости
1407
0

В Рубцовске прошло заседание городского совета, где депутаты заслушали отчет главы города Дмитрия Фельдмана об итогах работы муниципалитета в 2018 году. Как сообщают источники «Политсибру», выступление мэра депутаты «забраковали» в целом, отказавшись выносить ему оценку путём голосования.

В своем 40-минутном отчете глава озвучил статистические данные о работе муниципалитета в прошлом году, рассказал о проделанной работе и планах на 2019 год. В числе проблем мэр назвал состояние дорог, провал канализационного коллектора, возможные трудности с  прохождением паводка.

Отставка - автоматом: рубцовские депутаты готовы последний раз выслушать главу города

Отставка - автоматом: рубцовские депутаты готовы последний раз выслушать главу города

Новости

21 марта горсовет оценит отчет главы города Дмитрия Фельдмана

859

После выступления Дмитрия Фельдмана депутаты задали вопросы про отток населения из Рубцовска, о выделении земельных участков многодетным семьям, об участии города в федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья, о состоянии дорог, сферы ЖКХ, озеленении.

Дмитрий Фельдман пояснил депутатам, что в 2019 году, в отличие от прошлых лет, муниципалитет выделит средства на озеленение города, и увеличит финансирование дорожных работ. Резюме отчету мэра подвел председатель горсовета Василий Курганский. По его словам, работа администрации Рубцовска в 2018 году не заслуживает оценку «удовлетворительно».

Отметим, что перед тем, как давать оценку отчету, депутаты должны были принять проект решения за основу, а затем в него вносить предложения – признать работу удовлетворительной или нет. Но депутаты большинством голосование проигнорировали.

Напомним, в 2018 году горсовет также отказался оценивать деятельность администрации, но спустя несколько месяцев на очередном заседании совета Дмитрий Фельдман также получил «неуд».

Запоздалый шаг: заместитель главы Рубцовска сложил полномочия

Запоздалый шаг: заместитель главы Рубцовска сложил полномочия

Новости

Игорь Левин написал заявление об отставке.

1070

Автор: Политсиб.ру

#Рубцовск #Фельдман