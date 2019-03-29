В Алтайском крае двое братьев сбросили мужчину с пятого этажа

Новости 21.03.2019 12:45 257

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении двух братьев из Кулундинского района. Мужчины признаны виновными в убийстве, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что два года назад в селе Кулунда братья распивали спиртное со своим знакомым. В компании возникла ссора, в ходе которой родственники стали избивать мужчину. В итоге, братья выбросили потерпевшего с балкона пятого этажа. Через несколько часов мужчина скончался в медицинском учреждении.

В ходе предварительного следствия обвиняемые утверждали, что мужчина сам выбросился из окна, так как ранее неоднократно говорил о самоубийстве. Однако данная версия была опровергнута следователями.

Суд назначил наказание каждому из подсудимых в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.