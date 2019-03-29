Крупный российский производитель пожаловался на этикетку барнаульского йогурта

Новости 21.03.2019 12:15 374

Крупная российская компания «Вимм-Билль-Данн» обратилась в Алтайское краевое УФАС по поводу этикетки йогурта от барнаульского комбината. Краевое управление просит жителей региона высказать мнение: схожи этикетки йогуртов «Чудо» и «Молочная сказка» или нет?

Опрос проводится в рамках рассмотрения дела, возбужденного в отношении АО «Барнаульский молочный комбинат» по признакам нарушения норм конкурентного законодательства. По мнению компании «Вимм-Билль-Данн», барнаульский комбинат использует этикетку, дизайн которой схож с дизайном этикетки йогурта «Чудо». Так, потребители могут перепутать два товара.

Участникам опроса предлагается оценить этикетки продукции двух производителей и ответить на два вопроса: «Является ли дизайн этикеток йогуртов схожим до степени смешения?» и «Возможно ли перепутать йогурты при покупке?». Голосование проходит в социальной сети ВКонтакте до 25 марта.

Рассмотрение дела назначено на 26 марта.