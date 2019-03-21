Алтайский депутат поддержал троицких коллег, раскритиковавших главу района

Новости 21.03.2019 11:50 1004

Критика работы главы Троицкого района Андрея Овсянникова в 2018 году депутатом-справедливороссом Алексеем Вовченко, которую он озвучил на сессии райсовета при обсуждении отчета о деятельности администрации за минувший год, вызвала широкий общественный резонанс в региональных СМИ и социальных сетях. В ответ на объективную критику глава района опубликовал сразу несколько версий в свою защиту на электронном портале местной газеты, в комментариях некоторых электронных медиаресурсов.

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«Эта история получила интересное продолжение», – пишет на своей странице депутат АКЗС, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Владислав Вакаев.

Как сообщили ему жители Троицкого района, выступление депутата вызвало весьма эмоциональную реакцию главы района. В одной из публикаций, выступление Алексея Вовченко было названо «спланированной провокацией», есть информация о готовящейся серии материалов в защиту главы района, в том числе, в местной газете. Владислав Вакаев опасается, что в отношении смелого депутата, всего лишь выполнившего наказ избирателей, может начаться настоящая кампания по травле. В заключение депутат советует районным властям лучше потратить свои силы и время на решение проблем муниципалитета. И тогда вопросов у жителей к ним было бы гораздо меньше.