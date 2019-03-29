Правительство Новосибирской области купит посудомойку за 1,2 млн рублей

Новости 21.03.2019 10:58 372

Правительство Новосибирской области для заксобрания заказало посудомойку за 1,17 млн рублей. Машина сможет отмывать около 1800 тарелок в час, сообщила «Тайга.Инфо».

По информации с сайта госзакупок, посудомоечная машина должна подключаться только к холодной воде и обрабатывать 100 кассет в час. В одну кассету входит 18 тарелок диаметром 240 мм.

Адрес доставки машины - улица Кирова,3, где находится региональный парламент. Подрядчиком выбран индивидуальный предприниматель Евгений Кункела. Он уже поставлял кухонное оборудование для кемеровского ГУ ФСИН и департамента образования. Хозяйственное управление правительства Новосибирской области заказывало у него холодильник, миксер и тестомес.