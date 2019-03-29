О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Правительство Новосибирской области купит посудомойку за 1,2 млн рублей

Новости
372
0

Правительство Новосибирской области для заксобрания заказало посудомойку за 1,17 млн рублей. Машина сможет отмывать около 1800 тарелок в час, сообщила «Тайга.Инфо».

По информации с сайта госзакупок, посудомоечная машина должна подключаться только к холодной воде и обрабатывать 100 кассет в час. В одну кассету входит 18 тарелок диаметром 240 мм.

Адрес доставки машины - улица Кирова,3, где находится региональный парламент. Подрядчиком выбран индивидуальный предприниматель Евгений Кункела. Он уже поставлял кухонное оборудование для кемеровского ГУ ФСИН и департамента образования. Хозяйственное управление правительства Новосибирской области заказывало у него холодильник, миксер и тестомес.

Автор: Политсиб.ру

#Новосибирская область