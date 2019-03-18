Рождаемость в Алтайском крае упала на 8%

Новости 21.03.2019 10:24 351

В 2018 году в СФО родилось 196 тысяч младенцев, что на 12 тысяч меньше, чем в 2017 году, сообщает Сиб.фм. При этом рождаемость в Алтайском крае упала на 8%.

По данным Новосибирскстата, во всех регионах Сибирского федерального округа наблюдается активный спад рождаемости. Как отметили аналитики, в 2018 году в Сибири родилось 196 тысяч детей. Этот показатель меньше данных за 2017 год на 12 тысяч или 5,9 %.

Самый большой спад рождаемости наблюдается в Алтайском крае (8 %). На втором месте антирейтинга оказалась Республика Тыва. Новосибирская область заняла восьмое место в списке регионов с самой низкой рождаемостью. В 2018 году в области родилось 32 656 детей, что на 5,2 % меньше показателей 2017 года.