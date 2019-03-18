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Рождаемость в Алтайском крае упала на 8%

Новости
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В 2018 году в СФО родилось 196 тысяч младенцев, что на 12 тысяч меньше, чем в 2017 году, сообщает Сиб.фм. При этом рождаемость в Алтайском крае упала на 8%.

По данным Новосибирскстата, во всех регионах Сибирского федерального округа наблюдается активный спад рождаемости. Как отметили аналитики, в 2018 году в Сибири родилось 196 тысяч детей. Этот показатель меньше данных за 2017 год на 12 тысяч или 5,9 %. 

Самый большой спад рождаемости наблюдается в Алтайском крае (8 %). На втором месте антирейтинга оказалась Республика Тыва. Новосибирская область заняла восьмое место в списке регионов с самой низкой рождаемостью. В 2018 году в области родилось 32 656 детей, что на 5,2 % меньше показателей 2017 года. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Вслух.ру

#Алтайский край #рождаемость