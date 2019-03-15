12 тысяч квадратных метров льда взорвали военные инженеры на Алтае, чтобы избежать подтоплений

Новости 21.03.2019 9:43 229

На реке Бия в Алтайском крае начали взрывать лед, чтобы не допустить подтоплений более 3,5 тыс жителей во время паводка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр Центрального военного округа.

«Специалисты инженерно-саперного подразделения подорвали ледяное поле площадью более 12 тыс квадратных метров на реке Бия. Противопаводковые мероприятия проводятся в 50 км вверх по течению от Бийска для защиты от подтопления территории с населением более 3,5 тыс человек», - рассказали в пресс-центре.

Военные специалисты совместно с сотрудниками МЧС сверлили лед, а затем устанавливали и взрывали заряды с тротилом. Всего до конца недели планируется освободить от «ледяного плена» русло реки площадью до 70 тыс квадратных метров.

Ранее сообщалось, что по обращению администрации Бийского района командующий войсками ЦВО Александр Лапин принял решение выделить подрывную команду для проведения противопаводковых мероприятий на реке Бия. В зоне риска возникновения ЧС находятся 10 сел.