Молодой сельчанин на Алтае изнасиловал пожилую женщину

Новости 21.03.2019 9:11 285

Молодой житель Алтайского края обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе в изнасиловании пожилой женщины, сообщает региональный СУСК.

«18-летний житель Алейского района в первый день нового года пришел в гости к знакомому пьяный. Он избил находившуюся в доме 70-летнюю женщину, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за содеянное, обвиняемый приставил к шее пенсионерки нож и стал угрожать убийством в случае, если потерпевшая обратиться в правоохранительные органы, после чего скрылся с места происшествия», - сообщили правоохранители.

В ходе следствия была доказана причастность молодого человека к кражам имущества односельчан. Так, в 2016 году из гаража местного жителя он похитил мопед стоимостью 10 тысяч рублей, а летом 2018 года из сарая соседа - инструменты на сумму более 6 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.