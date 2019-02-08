Обошлось без Землюкова. Совет ректоров «двух Алтаев» возглавил руководитель АГМУ

Новости 21.03.2019 8:10 739

Председателем Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай избран ректор АГМУ Игорь Салдан, заместителем председателя ректор АлтГТУ Андрей Марков. Выборы прошли 19 марта на очередной встрече руководителей вузов.

В новый состав совещательного органа вошли все ректоры «двух Алтаев», а также министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, председатель Совета средних образовательных учреждений и колледжей, представители Республики Алтай. Игорь Салдан был утвержден его председателем сроком на пять лет. Секретарем предложено назначить представителя министерства образования и науки Алтайского края.

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Напомним, изначально совещательный орган предполагалось расширить за счет включения в его состав президентов вузов. В этом случае большие шансы возглавить собрание были у президента АлтГУ.

Так, в конце 2018 года при Совете была создана рабочая группа, куда вошли по одному представителю от каждого регионального вуза. Ей поставили задачу разработать новое положение о совете ректоров. Предыдущий документ был принят несколько лет назад и, как считается, уже утратил свою актуальность. Обновленной концепцией занимались две команды - одна под руководством ректора АГМУ Игоря Салдана, другую возглавил президент АлтГУ Сергей Землюков.

Именно Землюков предложил расширить состав Совета, включив туда дополнительно президентов вузов. Концепция предполагала, что президент должен возглавить обновленный Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай. В результате от спорной идеи участники рабочей группы отказались. Правда, в качестве компенсации кандидатуру президента АлтГУ представили к награждению правительственной наградой "за многолетний добросовестный труд".