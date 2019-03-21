Во всём виноват педагог? Алтайские чиновники от науки оценили уровень подготовки учителей

Новости 21.03.2019 8:40 1303

В Барнауле прошло заседание коллегии министерства образования и науки Алтайского края, на котором подвели итоги работы отрасли в 2018 году. В нём приняли участие ректоры вузов, директора школ, учителя, сотрудники минобра.

Ключевой мотив встречи назвал в своем вступительном слове губернатор Алтайского края Виктор Томенко, призвав докладчиков не зацикливаться на успехах и громко говорить о проблемах, которые они встречают в рамках своих компетенций. Сам губернатор нашёл таких несколько.

«Обращает на себя внимание качественная разница между уровнем подготовки школьников на селе и в городе. Не до конца решен вопрос ликвидации второй смены в школах края. Подготовка педагогов должна отвечать на запросы экономики региона – мы не всегда это наблюдаем. В отрасли ощущается серьезный кадровый дефицит. В среднем педагог на Алтае берет на себя полторы ставки. Кроме того, профессия учителя имеет недостаточное признание в обществе. И наконец, то, над чем стоит поработать – это материально-техническое обеспечение образовательного процесса. К 2024 году мы должны добиться, чтобы в крае ветхих и аварийных школ не было», – сказал Виктор Томенко.

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Основной доклад на форуме сделал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Сфера образования не всегда готова отвечать на вызовы времени; адаптация педагогов и руководителей отрасли к процессам цифровизации жизни недостаточна, считает министр.

«Наша эпоха – время неопределенности и стрессов. Важно защитить школьников от её угроз. Жизнь меняется, технологии меняются. А образование мало изменилось в своей основе за последние 200 лет. Отрасли требуется полная перезагрузка и перенастройка – от расположения парт в классе до работы учителя. Мы должны довести каждого школьника до его уровня успеха. Каждый неуспешный человек – это нагрузка на региональный бюджет. Каждый успешный человек – помогает региональному бюджету», – заявил Костенко.

Докладчик подвел неутешительный итог: интернет, где можно получить исчерпывающую информацию по любому вопросу, нивелирует роль учителя и его авторитет. Впрочем, переходя от общих трендов современного мира к конкретным результатам работы в Алтайском крае, Костенко признал несколько важных проблем. Например, необъективные результаты ЕГЭ и ГИА в 51 школе края по итогам 2018 года. (Речь идёт о завышении оценок. - ред.)

«Школы Зонального, Калманского, Первомайского районов показали наиболее необъективные результаты. Им нужно подтянуться», – подчеркнул министр.

Кроме того, в Алейском, Бурлинском и Зональном районах менее 25 % школьников охвачены кружками и секциями, что создаёт, по мысли министра, угрозу для гармоничного развития личности школьников.

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Объясняя причины низкого уровня подготовки школьников, Костенко нашел три «корня» проблемы.

«Проблема заключается в низком качестве педагогических кадров, выпускаемых профильными педвузами края, низкой зарплате учителей, перегруженности их документооборотом. Число школьников растет, а количество учителей падает. Молодые педагоги приходят в школы – и там не задерживаются. Возможно, федеральный проект «Земский учитель», который ориентировочно стартует в 2020 году, поможет сохранить кадры в школах», – сказал министр.

После основного доклада аудитории представили отчеты о работе руководители отдельных образовательных учреждений края. По ходу основного и других докладов никто не делал критических замечаний и не задавал вопросов. Таким образом, обсуждение проблем закончилось «мирно».