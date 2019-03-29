Переполненные мусорные баки обострили проблему с бродячими собаками в Славгороде

Из-за сбоев в работе «мусорного» регоператора в Славгороде стаи бездомных собак растаскивают отходы по городу. Жители алтайского города обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».
Администрация города обещает решить проблему в ближайший месяц. По словам заместителя главы города Владимира Татиевского, оператором по обращению с ТКО является ООО «Позитив 88». Так, ответственность за переполненные мусорные баки лежит на данной компании. Но вопрос отлова безнадзорных собак власти решат в скором времени: на эти цели потратят областную субвенцию в размере 136 тыс. рублей. Она поступила 15 февраля.
«Аукцион на отлов и содержание безнадзорных животных в Славгороде состоится в апреле. Но пока не определится победитель торгов, рассчитывать на безопасность горожанам не стоит. Мы продолжим следить за ситуацией и дополнительно направили заявление в прокуратуру с просьбой проведения проверки в отношении регоператора», отметил представитель общественной организации в Барнауле Игорь Берг.