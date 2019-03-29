Переполненные мусорные баки обострили проблему с бродячими собаками в Славгороде

Новости 20.03.2019 19:45 337

Из-за сбоев в работе «мусорного» регоператора в Славгороде стаи бездомных собак растаскивают отходы по городу. Жители алтайского города обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

Администрация города обещает решить проблему в ближайший месяц. По словам заместителя главы города Владимира Татиевского, оператором по обращению с ТКО является ООО «Позитив 88». Так, ответственность за переполненные мусорные баки лежит на данной компании. Но вопрос отлова безнадзорных собак власти решат в скором времени: на эти цели потратят областную субвенцию в размере 136 тыс. рублей. Она поступила 15 февраля.