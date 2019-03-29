В Алтайском крае введут сезонные ограничения для движения большегрузов

Новости 20.03.2019 19:20 384

С 10 апреля по 10 мая в Алтайском крае на дорогах регионального или межмуниципального значения будет действовать ограничение для движения большегрузов. Запрет коснется транспорта с нагрузкой более шести тонн, а также не имеющего специального разрешения (можно получить в КГКУ «Алтайавтодор»), сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Ограничение вводят для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. Для информирования водителей на дорогах региона до 10 апреля установят соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации.

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на: