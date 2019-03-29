О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В Алтайском крае введут сезонные ограничения для движения большегрузов

Новости
384
0

С 10 апреля по 10 мая в Алтайском крае на дорогах регионального или межмуниципального значения будет действовать ограничение для движения большегрузов. Запрет коснется транспорта с нагрузкой более шести тонн, а также не имеющего специального разрешения (можно получить в КГКУ «Алтайавтодор»), сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Ограничение вводят для сохранности дорожного полотна: из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. Для информирования водителей на дорогах региона до 10 апреля установят соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации.

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:

  • международные перевозки грузов;
  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
  • транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Автор: Политсиб.ру

Фото: mintrans22.ru

#Алтайский край #Дороги