Алтайский СПИД-центр провел семинар для осужденных Рубцовска

Новости 20.03.2019 18:40 378

18 марта в ФКУ ИК-9 Рубцовска заведующая отделом профилактики Рубцовского филиала Алтайского краевого центра СПИД Маргарита Епанщинцева провела обучающий семинар с осужденными, готовящимися к освобождению.

В программу семинара были включены вопросы, связанные с базовой информацией о ВИЧ-инфекции, путях и факторах передачи ВИЧ, мерах профилактики. Обсуждались с участниками ситуации высокого риска инфицирования ВИЧ, важности формирования ответственности каждого человека за изменение поведения в плане инфицирования или распространения заболевания. Были представлены статистические данные о распространении ВИЧ-инфекции по итогам 2018 года в РФ, СФО, Алтайском крае и городе Рубцовске.

Для лиц с положительным ВИЧ статусом отдельный информационный блок был посвящен терапии (АРТ), вопросам приверженности к лечению, доступности АРТ, как в местах лишения свободы, так и по основному месту жительства по освобождению. Благодаря преемственности в работе системы УФСИН и практического здравоохранения, каждый гражданин РФ может получить специализированную медицинскую помощь независимо от места нахождения. Было рекомендовано всем участникам мероприятия, живущим с ВИЧ, после освобождения в кратчайшие сроки обратиться в территориальный Центр СПИД или к врачу-инфекционисту ЦРБ по месту жительства. Представлена подробная информация об услугах, предоставляемых Алтайским краевым центром СПИД и его филиалом в Рубцовске.

Всего в мероприятии приняли участие 110 осужденных.