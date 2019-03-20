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Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии

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Сегодня, 20 марта, Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия» Алексея Орлова. Орлов - четвертый губернатор за сутки, заявивший о своей отставке.

«Сегодня утром, 20 марта 2019 года, я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в текущем году. Я ухожу со спокойной душой. Были сделаны ошибки. Были упущены возможности. Но главное очевидно и для меня, и для жителей республики – Калмыкия находится в поступательном движении. Многое сделано», - цитирует главу региона сайт правительства.

Алексей Орлов занял пост главы региона в 2010 года. В 2014 году его избрали на второй срок.

Президент РФ уже назначил временно исполняющего обязанности главы республики. Им стал чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Ранее он являлся советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: riakalm.ru

#Калмыкия #Политика