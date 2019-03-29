Участники проекта «Большая сцена» в Барнауле обучаются театральному мастерству

Новости 20.03.2019 17:45 332

Для участников пятого сезона проекта «Большая сцена» огонь, вода, земля и воздух – не просто стихии. Начинающие артисты группы режиссера Николая Визигина учатся показывать свои эмоции через природные явления.

В этом сезоне «Большую сцену» поддержал Комитет по культуре Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнерами проекта выступили ПАО «Ростелеком», агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic и агентство путешествий «ГЛЭМ-ТУР», офис продаж Pegas Touristik. Финальный показ спектакля состоится 18 апреля во Дворце культуры Барнаула.

Зрители увидят четыре разные постановки – от классических до ломающих театральные стандарты сцен. Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru и по номеру тел. 722-004 (редакция журнала «Автограф»).