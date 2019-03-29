Депутат Владислав Вакаев: Горожане требуют от власти спасти «зелёный пояс» Барнаула

Новости 20.03.2019 17:05 369

В продолжение темы спасения народного парка на примере барнаульского «Изумрудного» в краевом Законодательном Собрании прошел межфракционный круглый стол. Дискуссия получилась ожидаемо острой. Несмотря на то, что городские власти старались убедить участников в повышенном внимании к «зеленому каркасу» города, большинство экспертов высказались о том, что у администрации пока только слова и намерения, а на деле идет тотальное наступление на «зеленый пояс» краевой столицы, который получает пробоины.

В приветственном слове Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС отметил, что мероприятие – беспрецедентное. Круглый стол впервые, по его словам, вызвал столь большой резонанс.

«Это говорит о том, что данная тема интересна всем. Прежде всего, жителям, активным горожанам. Фракция «Справедливая Россия» предложила инициативу, остальные [фракции] откликнулись. Поэтому я очень надеюсь, что в таком конструктивном ключе мы сегодняшнее мероприятие и проведем. Понятно, что тема острая, больная, но наша основная задача прагматична: мы не просто должны обсудить вопросы, высказать свои предложения, но и сформулировать нормативные, правоприменительные пути решения проблем, связанных с существованием «зеленого каркаса» нашего города», - сказал Молотов.

Руководители и представители других фракций АКЗС отметили важную роль инициатора в лице СР, поддержав проведение круглого стола, отбросив политические амбиции и объединившись для решения актуальной проблемы.

Почетный архитектор России Станислав Зенков напомнил, что «каркас» определен генпланом города еще в редакции 1980 года.

«Анализ и сегодняшнее положение, особенно «Изумрудного», наталкивает на мысль, что проблема зашла в тупик из-за правовых коллизий. При взгляде на остальные парки картина также складывается не радужная. Потому тенденция такова, что на парки идет огромное и повсеместное наступление», - отметил архитектор.

Владислав Вакаев, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в АКЗС и модератор круглого стола, представил свое видение парков как общественного пространства и высказался о том, что хотят горожане от власти.

«Городские парки являются точкой пересечения самых разнообразных вопросов. Это и экологическая проблема, и проблема отсутствия внятной стратегии развития города, и проблема дефицита общественных пространств. Земельные, социальные вопросы. Уровень развития, качество и количество зеленых зон – это интегральный критерий оценки эффективности работы городских властей», - сказал Владислав Вакаев.

Предложения в сфере сохранения городских лесов и парков в Алтайском крае представил Алексей Грибков, модератор тематической площадки «Экология» регионального отделения «Общероссийский народный фронт» в Алтайском крае.

«Парки и леса – это здоровье нас с вами и наших детей. Обсуждать нечего, нужно вырабатывать конкретные механизмы и предложения как сохранить это наследие. Что касается парков, то наше предложение – создать структуру подобно Мосгорпарка и предприятий в других регионах, которые управляют общественно-значимыми пространствами, какими являются парковые территории. Нужно к этому двигаться быстрее, пока еще есть что сохранять», - пояснил представитель ОНФ.

Все эксперты сходятся в том, что в парке не должно быть развлекательных и увеселительных мероприятий, никакой стройки. Он должен стать местом тихого отдыха. Так как это территория бывшего кладбища, есть храм, который является памятником и вокруг него имеется охранная зона.

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин согласился с большинством мнений, отметив, что «при принятии проектных решений по «Изумрудному» нужно использовать, прежде всего, научный потенциал, а потом, при необходимости, и народный энтузиазм. Должны работать профессионалы и даже частники.

Итоги дискуссии подвел Владислав Вакаев, подчеркнув, что предложения в резолюцию круглого стола направлять на электронную почту vakaev@akzs.ru. Сама резолюция станет достоянием общественности