Депутат Владислав Вакаев: Горожане требуют от власти спасти «зелёный пояс» Барнаула

В продолжение темы спасения народного парка на примере барнаульского «Изумрудного» в краевом Законодательном Собрании прошел межфракционный круглый стол. Дискуссия получилась ожидаемо острой. Несмотря на то, что городские власти старались убедить участников в повышенном внимании к «зеленому каркасу» города, большинство экспертов высказались о том, что у администрации пока только слова и намерения, а на деле идет тотальное наступление на «зеленый пояс» краевой столицы, который получает пробоины.
В приветственном слове Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС отметил, что мероприятие – беспрецедентное. Круглый стол впервые, по его словам, вызвал столь большой резонанс.
«Это говорит о том, что данная тема интересна всем. Прежде всего, жителям, активным горожанам. Фракция «Справедливая Россия» предложила инициативу, остальные [фракции] откликнулись. Поэтому я очень надеюсь, что в таком конструктивном ключе мы сегодняшнее мероприятие и проведем. Понятно, что тема острая, больная, но наша основная задача прагматична: мы не просто должны обсудить вопросы, высказать свои предложения, но и сформулировать нормативные, правоприменительные пути решения проблем, связанных с существованием «зеленого каркаса» нашего города», - сказал Молотов.
Руководители и представители других фракций АКЗС отметили важную роль инициатора в лице СР, поддержав проведение круглого стола, отбросив политические амбиции и объединившись для решения актуальной проблемы.
Почетный архитектор России Станислав Зенков напомнил, что «каркас» определен генпланом города еще в редакции 1980 года.
«Анализ и сегодняшнее положение, особенно «Изумрудного», наталкивает на мысль, что проблема зашла в тупик из-за правовых коллизий. При взгляде на остальные парки картина также складывается не радужная. Потому тенденция такова, что на парки идет огромное и повсеместное наступление», - отметил архитектор.
Владислав Вакаев, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в АКЗС и модератор круглого стола, представил свое видение парков как общественного пространства и высказался о том, что хотят горожане от власти.
«Городские парки являются точкой пересечения самых разнообразных вопросов. Это и экологическая проблема, и проблема отсутствия внятной стратегии развития города, и проблема дефицита общественных пространств. Земельные, социальные вопросы. Уровень развития, качество и количество зеленых зон – это интегральный критерий оценки эффективности работы городских властей», - сказал Владислав Вакаев.
Предложения в сфере сохранения городских лесов и парков в Алтайском крае представил Алексей Грибков, модератор тематической площадки «Экология» регионального отделения «Общероссийский народный фронт» в Алтайском крае.
«Парки и леса – это здоровье нас с вами и наших детей. Обсуждать нечего, нужно вырабатывать конкретные механизмы и предложения как сохранить это наследие. Что касается парков, то наше предложение – создать структуру подобно Мосгорпарка и предприятий в других регионах, которые управляют общественно-значимыми пространствами, какими являются парковые территории. Нужно к этому двигаться быстрее, пока еще есть что сохранять», - пояснил представитель ОНФ.
Все эксперты сходятся в том, что в парке не должно быть развлекательных и увеселительных мероприятий, никакой стройки. Он должен стать местом тихого отдыха. Так как это территория бывшего кладбища, есть храм, который является памятником и вокруг него имеется охранная зона.
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин согласился с большинством мнений, отметив, что «при принятии проектных решений по «Изумрудному» нужно использовать, прежде всего, научный потенциал, а потом, при необходимости, и народный энтузиазм. Должны работать профессионалы и даже частники.
Итоги дискуссии подвел Владислав Вакаев, подчеркнув, что предложения в резолюцию круглого стола направлять на электронную почту vakaev@akzs.ru. Сама резолюция станет достоянием общественности
«Звучат предложения о создании некой оптимальной структуры управления этим парком. Правильно говорят, что нужен хозяин. Но в то же время все опасаются, что обычный, заурядный арендатор, придя туда, сделает то же, что было раньше. То есть будет зарабатывать деньги на небольшом кусочке парка, а остальная территория будет находиться в запустении. Это в лучшем случае. В худшем – будут попытки застроить жилыми домами. Поэтому необходимо искать те варианты, при которых, допустим, автономная некоммерческая организация, при участии городской администрации, но при обязательном контроле общественности. Это очень важно, потому что есть уважаемые экспертные сообщества, которые готовы принять участие и в разработке проектов развития парка, и даже в их реализации», - подытожил депутат.