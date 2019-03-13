Алтайская прокуратура проверит случаи начисления двойной платы за вывоз мусора

Новости 20.03.2019 16:40 382

Прокуратура Алтайского края проведет проверку деятельности управляющих организаций по начислению двойной платы за вывоз мусора, сообщили на сайте ведомства.

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В сообщении прокуратуры поясняется, что до 2018 года плата за вывоз мусора являлась составной частью платы за содержание жилья. После проведения «мусорной» реформы плата включена в перечень коммунальных услуг. В Алтайском крае такие услуги оказывают пять операторов.

«Согласно законодательству, в период, когда регулирующим органом не был утвержден тариф на услугу регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и последний не приступил к осуществлению своей деятельности, управляющие организации не вправе в составе платы за коммунальные услуги предъявлять собственникам помещений в многоквартирных домах плату за обращение с твердыми коммунальными отходами, а плата за вывоз мусора должна была включаться в состав платы за содержание жилья», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Таким образом, управляющие организации должны начислять плату за обращение с ТКО, исключив стоимость услуг по вывозу мусора из платы за содержание жилого помещения независимо от решения общего собрания собственников по данному вопросу. Тем не менее, жители края столкнулись с проблемой двойных платежей. Прокуратура уже выявила подобные нарушения в деятельности четырех компаний в Заринске.