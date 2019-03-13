О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Алтайская прокуратура проверит случаи начисления двойной платы за вывоз мусора

Новости
382
0

Прокуратура Алтайского края проведет проверку деятельности управляющих организаций по начислению двойной платы за вывоз мусора, сообщили на сайте ведомства.

«Мусорный» оператор объяснил, откуда взялись двойные платежи в квитанциях барнаульцев

«Мусорный» оператор объяснил, откуда взялись двойные платежи в квитанциях барнаульцев

Новости

Эксперты «Единой России» выявили в Барнауле двойные платежи за утилизацию ТКО

453

В сообщении прокуратуры поясняется, что до 2018 года плата за вывоз мусора являлась составной частью платы за содержание жилья. После проведения «мусорной» реформы плата включена в перечень коммунальных услуг. В Алтайском крае такие услуги оказывают пять операторов.

«Согласно законодательству, в период, когда регулирующим органом не был утвержден тариф на услугу регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и последний не приступил к осуществлению своей деятельности, управляющие организации не вправе в составе платы за коммунальные услуги предъявлять собственникам помещений в многоквартирных домах плату за обращение с твердыми коммунальными отходами, а плата за вывоз мусора должна была включаться в состав платы за содержание жилья», - добавили в пресс-службе ведомства.

Большинство жителей Барнаульской зоны игнорируют платежи за вывоз мусора

Большинство жителей Барнаульской зоны игнорируют платежи за вывоз мусора

Новости

Общая сумма задолженности барнаульцев достигла 70 млн рублей

818

Таким образом, управляющие организации должны начислять плату за обращение с ТКО, исключив стоимость услуг по вывозу мусора из платы за содержание жилого помещения независимо от решения общего собрания собственников по данному вопросу. Тем не менее, жители края столкнулись с проблемой двойных платежей. Прокуратура уже выявила подобные нарушения в деятельности четырех компаний в Заринске.

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край