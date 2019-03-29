«Алтайкрайэнерго» приняло участие в масштабных противопаводковых учениях

Новости 20.03.2019 16:10 319

В поселке Затон, 14 марта, состоялись масштабные командно-штабные противопаводковые учения подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края. Учения прошли под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко и врио начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майора внутренней службы Александра Макарова. На мероприятии также присутствовали министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин, заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе Алексей Жук и глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

От компании «Алтайкрайэнерго» в учениях приняли участие электромонтеры аварийно-восстановительного отряда филиала «Новоалтайские МЭС» (Прохоров А.А., Сахин С.М., Кузнецов А.А., Каплин В.М.) под командованием начальника управления механизации и транспорта Виктора Доманова.

Готовность региона к ликвидации предстоящего паводка оценивалась по уровню подготовки сотрудников различных подразделений к борьбе со стихией и состоянию спецтехники, представленной службами на смотре. Отрядом «Алтайкрайэнерго» были представлены новые единицы спецтехники: кран-манипулятор на базе «КАМАЗ», предназначенный для осуществления самостоятельной загрузки и выгрузки продукции весом до 9400 кг., и экскаватор-погрузчик для ландшафтных и землеройных работ.

«В период повышения уровня паводковых вод на сетевых компаниях лежит огромная ответственность по оперативному созданию условий для безаварийной работы энергооборудования. Одним из важнейших показателей ответственного подхода энергокомпании, направленной на обеспечение бесперебойного энергоснабжения, является обновление автопарка и приобретение качественной спецтехники нового поколения. Генеральный директор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб принципиален в вопросах обновления техники, предназначенной для обслуживания наружных электросетей, ведь от её качества зависит оперативность выполнения работ. Так, представленный нами на данных учениях кран-манипулятор со специальным стреловым оборудованием с максимальной высотой подъема до 12,9 метров, вызвал самые достойные отзывы представителей Правительства Алтайского края и высокие оценки комиссии», - прокомментировал начальник управления механизации и транспорта АО «СК Алтайкрайэнерго» Виктор Доманов.

В «Алтайкрайэнерго» работы, направленные на безаварийное прохождение паводкового периода, проводятся заблаговременно: разрабатывается и утверждается план профилактических мероприятий, проводится проверка водооткачивающего оборудования и всей необходимой спецтехники. Персонал компании проходит тренировки по откачке и отводу воды из зон подтопления. Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко положительно отозвался об уровне подготовки сотрудников «Алтайкрайэнерго», отметив высокий профессионализм в вопросе обеспечения бесперебойного энергоснабжения и оперативность действий в чрезвычайных ситуациях.