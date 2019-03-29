Директор алтайского центра прокомментировал информацию об удерживании пациентов

Новости 20.03.2019 15:05 361

Директор алтайского реабилитационного центра «Восход» Роман Локтев прокомментировал информацию о возбуждении следователями уголовного дела об удерживании пациентов, сообщила «Тайга.Инфо».

«Ситуация, которая произошла, носит больше провокационный характер. Все что происходило в нашей организации, и в самом процессе реабилитации, было в рамках рабочего процесса, и никто никого против его воли не удерживал. У меня есть возможность вести мотивационную работу, за руку держать у меня возможности нет. Я могу дать человеку осознать, что у него возникли проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами и дать ему возможность сделать самостоятельный выбор», - отметил Локтев.

Ранее алтайский следком сообщил, что с августа 2018 года по февраль 2019 года двух пациентов реабилитационного центра Благотворительный фонд «Восход» в Косихинском районе насильно удерживали в помещениях, запрещали выходить на улицу. Центр занимается реабилитацией алко- и наркозависимых по программе «12 шагов».

«Само желание вести асоциальный образ жизни, продолжать употреблять наркотики и алкоголь временами преобладающее. Бывают моменты, когда «я все понял, готов к дальнейшей трезвой жизни», - добавил директор.

По словам Локтева, каждый пациент при желании может навсегда покинуть центр. Для этого необходимо подписать документы о расторжении договора с учреждением и поставить в известность родственников.

СК еще не предъявил обвинения сотрудникам центра. После работы следователей и прокуратуры участников группы, проходивших реабилитацию, отпустили домой.