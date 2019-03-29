В АГАУ началось обучение во II Банковской школе Россельхозбанка

Новости 20.03.2019 14:30 351

13 марта 2019 года на базе Алтайского аграрного университета состоялось открытие II Банковской школы Россельхозбанка. Новых слушателей школы приветствовали декан экономического факультета АГАУ Василий Левичев и заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко. Учебная программа в новом году предусматривает обсуждение актуальных тем и вопросов, касающихся банковской сферы, дискуссии, тренинги и мастер-классы, деловые игры от руководителей подразделений Банка, а также партнеров Банка. Темы занятий — банковские продукты, корпоративные ценности, сервис, навыки продаж, типология клиентов и прочие.

Совместный проект Россельхозбанка и АГАУ был запущен в 2017 году. Весной 2018 года 21 слушатель школы получили сертификаты о прохождении обучения в Банковской школе АО «Россельхозбанк», пятеро выпускников были приняты на работу в Алтайский филиал Банка.