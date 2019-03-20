Запоздалый шаг: заместитель главы Рубцовска сложил полномочия

Новости 20.03.2019 14:00 1071

18 марта исполняющий обязанности замглавы администрации Рубцовска Игорь Левин написал заявление об отставке.

«Прошу уволить с муниципальной службы с 19 марта по собственному желанию», – сказано в документе.

По мнению депутата АЗКС Вероники Лапиной, возможно, этот шаг вызван и накалом отношений между администрацией и депутатским корпусом.

«Решение весьма запоздалое, вероятно принятое после визита Дениса Губина в Рубцовск и скорее всего существенно на голосовании по отчету Фельдмана в четверг не отразится», - отмечает Лапина.

Напомним, на 21 марта назначена сессия горсовета, на которой депутатам представят отчёт о работе исполнительной власти за 2018 год. Аналитики указывают, что отчет Дмитрия Фельдмана большинство депутатов могут «забраковать», и, таким образом, отправить действующего мэра в отставку. Многочисленные проблемы в сфере ЖКХ города не дают надежды на благоприятный исход конфликта между депутатами и Фельдманом. «Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.