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Мужчина на Алтае нанес односельчанину серию ударов молотком и открыл газ

Новости
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54-летний житель Целиннного района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство односельчанина, сообщает региональный СУСК.

В конце декабря 2018 года в одном из сел Целинного района между двумя местными жителями произошел конфликт, в ходе которого односельчанин высказал в адрес обвиняемого претензии по поводу умышленного прокола колес на его автомобиле. Движимый чувством мести из-за неправомерных обвинений, мужчина пришел в дом обидчика и нанес ему не менее 10 ударов молотком по голове, от которых потерпевший потерял сознание. После обвиняемый открыл газовые конфорки и газовый баллон, тем самым обеспечив подачу сжиженного газа в помещение с целью причинения смерти односельчанину путем отравления, после чего скрылся. Однако довести задуманное до конца ему не удалось из-за своевременно оказанной помощи медицинскими работниками, которых вызвала соседка.

В ходе расследования уголовного дела мужчина вину в содеянном не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Sputnik Беларусь

#Алтайский край #покушение #убийство