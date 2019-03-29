Сотрудники детского дома и жительница Барнаула «не поделили» ребенка

Новости 20.03.2019 12:45 330

В социальной сети появилось видео, на котором сотрудники полиции и детского дома изымают ребенка из семьи в детское учреждение Барнаула. Мать девочки утверждает, что ребенка забрали незаконно, так как она не лишена родительских прав, но правоохранители, в свою очередь, заявили, что мать самовольно увела ребенка из детдома во время свидания, хотя не является законным опекуном.

Когда сотрудники детдома обнаружили, что девочка пропала, они обратились к полицию. Было установлено, что ребенок находится дома с матерью, но возвращать девочку в детдом она не собиралась.

Источник «ТОЛКа» прояснил ситуацию. По его словам, жительница Барнаула отдала ребенка на воспитание бывшему мужу.

«Женщина отдала бывшему мужу своего ребенка на воспитание. Девочка была ей не нужна. У папы уже сложилась вторая семья, и ребенок ему также оказался ненужным. Тогда он привел трехлетнюю девочку в дежурную часть и рассказал, что мать от нее отказалась и что он воспитывать ее также не собирается. Были составлены все документы и акты, привлекались органы. Ребенок был помещен в детский дом на 30 дней. Так как мама не лишена родительских прав, она получила разрешение ходить к ней на свидания», – говорит источник, пожелавший остаться анонимным.

Кроме того, стало известно, что у женщины есть младший ребенок, который сейчас находится в Доме малютки. Она отдала его в данное учреждение самостоятельно. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что женщину могут лишить родительских прав.

«Сегодня было первое слушание. Второе заседание будет в следующем месяце, где уже собираются лишить меня прав. Хотя оснований лишать меня материнских прав нет. У меня есть работа с достойной заработной платой. Я забрала дочь из детского дома, из этих жутких условий. А они опять ее туда поместили», – рассказала женщина.

Следственный комитет по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по данному факту.