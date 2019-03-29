Общественный совет проекта «Чистая страна» сформируют в Алтайском крае

Новости 20.03.2019 11:35 278

Общественный совет проекта «Чистая страна» сформируют в Алтайском крае. Об этом сообщил координатор партийного проекта в регионе, депутат фракции ЕР в алтайском краевом законодательном собрании Дмитрий Аганов.

Парламентарий добавил, что председатель общественного совета при проекте уже определен. Им стал известный в крае эколог, руководитель общественного движения «Начни с дома своего», возглавляющий комиссию Общественной палаты Алтайского края по экологии, развитию туризма и здоровому образу жизни Сергей Малыхин. В формировании общественного совета нового для региона партпроекта депутат будет опираться, в том числе, на его богатый опыт общественной работы в сфере экологии.

«Наша первоочередная задача – сформировать компетентный, дееспособный коллектив экспертов и единомышленников. В состав общественного совета войдут эксперты Минприроды и Минобразования, представители Роспотребнадзора, Молодежного парламента Алтайского края и Регионального отделения «Молодой Гвардии». Нам важно действовать вместе, поэтому членами совета могут стать представители «Общероссийского народного фронта» и других общественных организаций», - рассказал координатор партийного проекта.

Напомним, проект «Чистая страна» объединяет усилия Партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль над ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.