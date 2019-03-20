Администрация Барнаула заплатит 1 млн за концепцию трех зеленых зон

20.03.2019 11:01 1122

Администрация Барнаула заплатит 962,787 тыс рублей за разработку проектно-сметной документации по благоустройству трех общественных территорий города. В ходе электронного аукциона власти уже определились с подрядчиком. Им стала компания-проектировщик из Саратова.

Начальная цена лота на электронном аукционе составила 2,213 млн рублей. 19 марта на торги заявились 5 участников: предприниматель Артем Недашковский, предложивший свои услуги за 1,07 млн рублей, «Алтайкоммунпроект» (1,073 млн), «Альфа-Проект» (1,195 млн), «АРКС 11» (1,327 млн), компания «Инженерингстрой-Саратов», которая выиграла аукцион, пообещав разработать проект за 962,787 тыс рублей.

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Согласно техническому заданию, победителю предстоит разработать проектно-сметную документацию благоустройства сквера на ул. Панфиловцев, 22, аллеи, расположенной по ул.Георгия Исакова, от ул.Матросова до ул.Северо-Западная 2-я, и аллеи, расположенной по ул.Георгия Исакова, от ул.Северо-Западной 2-й до ул.Малахова. В процессе работ подрядчик проведет инженерно-геодезические изыскания с дендрологическим планом и пересчетной ведомостью зеленых насаждений, разработает концепцию внешнего вида зеленых зон. Готовый проект в администрацию Барнаула подрядчик обязан будет предоставить не позднее 80 дней с даты подписания контракта. Его разработку профинансирует городской бюджет.

Напомним, общественные территории для благоустройства администрация Барнаула предложила выбрать самим барнаульцам в ходе онлайн-голосования. Всего счетчики на сайте мэрии приняли 63 тысячи 296 голосов. Лидерами рейтингового голосования стали два участка аллеи по ул. Георгия Исакова - от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова (10761 голос) и от ул. 2-й Северо-Западной до ул.Матросова (10710 голосов), а также сквер по ул. Панфиловцев, 22 (8448 голосов). Эти территории и планируется привести в порядок в 2019 году. Финансироваться стройка будет из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что независимые наблюдатели неоднократно высказывали сомнения в адекватности результатов общественного голосования на сайте мэрии, подозревая чиновниках в «накрутках».