Администрация Барнаула заплатит 1 млн за концепцию трех зеленых зон

Администрация Барнаула заплатит 962,787 тыс рублей за разработку проектно-сметной документации по благоустройству трех общественных территорий города. В ходе электронного аукциона власти уже определились с подрядчиком. Им стала компания-проектировщик из Саратова.
Голосование продлится две недели и будет проходить только в Интернете
Согласно техническому заданию, победителю предстоит разработать проектно-сметную документацию благоустройства сквера на ул. Панфиловцев, 22, аллеи, расположенной по ул.Георгия Исакова, от ул.Матросова до ул.Северо-Западная 2-я, и аллеи, расположенной по ул.Георгия Исакова, от ул.Северо-Западной 2-й до ул.Малахова. В процессе работ подрядчик проведет инженерно-геодезические изыскания с дендрологическим планом и пересчетной ведомостью зеленых насаждений, разработает концепцию внешнего вида зеленых зон. Готовый проект в администрацию Барнаула подрядчик обязан будет предоставить не позднее 80 дней с даты подписания контракта. Его разработку профинансирует городской бюджет.
Напомним, общественные территории для благоустройства администрация Барнаула предложила выбрать самим барнаульцам в ходе онлайн-голосования. Всего счетчики на сайте мэрии приняли 63 тысячи 296 голосов. Лидерами рейтингового голосования стали два участка аллеи по ул. Георгия Исакова - от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова (10761 голос) и от ул. 2-й Северо-Западной до ул.Матросова (10710 голосов), а также сквер по ул. Панфиловцев, 22 (8448 голосов). Эти территории и планируется привести в порядок в 2019 году. Финансироваться стройка будет из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Отметим, что независимые наблюдатели неоднократно высказывали сомнения в адекватности результатов общественного голосования на сайте мэрии, подозревая чиновниках в «накрутках».
Активисты заметили подозрительную активность на сайте еще 20 февраля