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В Мамонтовском районе отказали трем ветеранам в выплате 10 тысяч рублей

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Три ветерана обратились в прокуратуру Мамонтовского района по поводу отказа в предоставлении единовременной выплаты. Ведомство провело проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В ходе проверки было установлено, что заявители являются участниками боевых действий на острове Даманский в марте 1969 года, имеют удостоверение участника ВОВ, подтверждающее статус ветерана.

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«В связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 годов Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2018 года № 195 была установлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимися инвалидами Великой Отечественной Войны и участниками Великой Отечественной Войны из числа лиц, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5 – ФЗ «О ветеранах»», - говорится в сообщении ведомства.

Однако в выплате им отказали, ссылаясь на то, что указ распространяется на участников непосредственно Великой Отечественной Войны, а участники боевых действий на острове Даманский права на данную выплату не имеют.

Районная прокуратура в связи с выявленными нарушениями направила исковые заявления в Павловский районный суд, которые удовлетворены в полном объеме.

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Напомним, к ветеранам Великой Отечественной войны в силу ст.2 Федерального закона «О ветеранах» относятся не только лица, участвовавшие непосредственно в войне 1941-1945 годов, но и лица, принимавшие участие в иных боевых действиях по защите Отечества. Изъятий, касающихся периода участия ветерана войны в боевых действиях, законодательство не содержит. 

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край #ВОВ #Ветераны