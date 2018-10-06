Молодая бийчанка зарезала мать ножом

Новости 20.03.2019 9:43 297

В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы города. Она обвиняется в убийстве.

В конце ноября 2018 года в наукограде в своей квартире обвиняемая распивала спиртное в компании своей матери. Между женщинами произошла словесная ссора из-за незначительного повода, в ходе которой дочь нанесла несколько ножевых ранений 49-летней потерпевшей. От полученных ранений женщина впоследствии скончалась в больнице.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала и в содеянном раскаялась. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.