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Молодая бийчанка зарезала мать ножом

Новости
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В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы города. Она обвиняется в убийстве.

В конце ноября 2018 года в наукограде в своей квартире обвиняемая распивала спиртное в компании своей матери. Между женщинами произошла словесная ссора из-за незначительного повода, в ходе которой дочь нанесла несколько ножевых ранений 49-летней потерпевшей. От полученных ранений женщина впоследствии скончалась в больнице.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала и в содеянном раскаялась. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Политсиб.ру

#Бийск #убийство