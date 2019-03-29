Губернатор Мурманской области написала заявление об отставке

Новости 20.03.2019 8:10 365

Глава Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке. Она занимала данный пост на протяжении шести лет, сообщает «РБК».

Источник СМИ, близкий к руководству Мурманской области, утверждает, что Ковтун написала заявление об уходе вечером 18 марта. С понедельника губернатор находится в Москве.

Марина Ковтун занимает пост главы региона с 2012 года. Ее полномочия истекают в 2019 году. По словам собеседника в правительстве региона, поддержку главе Мурманской области оказывал бывший глава «Норникеля» Владимир Стржалковский. Кроме того, как сообщили два источника в руководстве области, она пользуется поддержкой со стороны патриарха Кирилла.

В последние годы губернатор конфликтовала с региональными элитами на разных уровнях. В частности, «плохие отношения сложились у губернатора с бизнес-элитами в регионе, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой».

Об отставке Ковтун начали говорить после ряда уголовных дел, которые возбуждены в отношении чиновников из её окружения в 2017 году. Тогда мурманское управление следственного комитета сообщило о задержании заместителя главы аппарата правительства региона Эдуарда Никрашевского в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области. В том же году сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко, который контролировал работу аппарата областного правительства.