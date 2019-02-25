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Омский губернатор пригрозил уволить подчиненных за неэффективные траты

Новости
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Омские чиновники будут нести персональную ответственность за неэффективное использование бюджетных средств при реализации национальных проектов на территории региона. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков на пресс-конференции во вторник, сообщает «Коммерсант».

«Я поставил задачу всем членам правительства, что они несут персональную ответственность за использование бюджетных средств. В случае неэффективного использования тысячи или рубля, я буду трактовать это как чрезвычайную ситуацию и принимать кадровые меры»,— сказал Александр Бурков.

По данным губернатора, на реализацию десяти нацпроектов в Омской области выделяется около 120 млрд руб. В частности, в ближайшие шесть регион получит из федерального бюджета 30 млрд руб. на проекты в сфере образования и 11 млрд руб. на проекты в сфере здравоохранения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Om1.ru

#Омская область #губернатор