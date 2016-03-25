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В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода часов

Новости
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В Госдуму поступил законопроект, который предполагает возвращение в Россию сезонного перевода часов. Автором инициативы стал депутат от «Единой России» Андрей Барышев.

В документе говорится, что необходимо установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток.

«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что граждане неоднократно обращались в федеральные и региональные органы власти с запросом на возврат «летнего» времени как минимум в весеннелетне-осенний период.

Стрелки предлагается переводить в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.

Как перевод часов отразится на экономике страны?

Как перевод часов отразится на экономике страны?

Новости

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Автор: Политсиб.ру

#Россия #Общество