Стало известно о кадровых перестановках в правительстве Республики Алтай

Новости 19.03.2019 19:30 661

Новая неделя началась в правительстве Республики Алтай с кадровых перестановок. Также на сайте регионального кабмина говорится о перераспределении функций между министерствами.

Республиканское минприроды получило от министерства экономического развития и туризма функции по реализации государственной политики в сфере туризма, но лишилось функций по управлению имуществом – их передали в минэкономики.

Также вышеуказанные ведомства переименовали в министерство природных ресурсов, экологии и туризма и министерство экономического развития и имущественных отношений.

Губернатор Александр Бердников освободил от должности министра экономического развития и туризма Светлану Буйдышеву. Уточняется, что она покинула пост по собственному желанию. Ей на смену назначен Федор Ротарь, ранее занимавший должность первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.

Федор Ротарь родился в 1986 году в Горно-Алтайске. С 2011 по 2015 годы работал в департаменте инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития РФ. В 2016 году назначен директором Агентства сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях республики. С 2018 года являлся первым замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

Кроме того, указом Бердникова за непринятие надлежащих мер по строительству спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант», ведущее к срыву сдачи объекта в установленные сроки, освобожден от должности министр регионального развития Николай Кондратьев. С 20 марта министерство возглавит Олег Пьянков, который ранее занимал должность начальника Государственной жилищной инспекции Республики Алтай.

Олег Пьянков родился 10 февраля 1968 года в Горно-Алтайске. Трудовую деятельность начал в 1990 году в Горно-Алтайском областном драматическом театре, работал юристом в различных коммерческих организациях, затем в жилищно-коммунальном хозяйстве Горно-Алтайска. С 2008 года работал первым заместителем главы администрации Майминского района. В 2014 году возглавил Государственную жилищную инспекцию Республики Алтай.