Стало известно о кадровых перестановках в правительстве Республики Алтай

Новая неделя началась в правительстве Республики Алтай с кадровых перестановок. Также на сайте регионального кабмина говорится о перераспределении функций между министерствами.
Республиканское минприроды получило от министерства экономического развития и туризма функции по реализации государственной политики в сфере туризма, но лишилось функций по управлению имуществом – их передали в минэкономики.
Также вышеуказанные ведомства переименовали в министерство природных ресурсов, экологии и туризма и министерство экономического развития и имущественных отношений.
Губернатор Александр Бердников освободил от должности министра экономического развития и туризма Светлану Буйдышеву. Уточняется, что она покинула пост по собственному желанию. Ей на смену назначен Федор Ротарь, ранее занимавший должность первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.
Кроме того, указом Бердникова за непринятие надлежащих мер по строительству спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант», ведущее к срыву сдачи объекта в установленные сроки, освобожден от должности министр регионального развития Николай Кондратьев. С 20 марта министерство возглавит Олег Пьянков, который ранее занимал должность начальника Государственной жилищной инспекции Республики Алтай.