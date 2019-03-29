Барнаульский пивоваренный завод посетили слушатели президентской программы

Новости 19.03.2019 16:40 326

19 марта слушатели президентской программы управленческих кадров 2018/2019 учебного года посетили ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (далее - «БПЗ»). Целью делового посещения являлось не только знакомство с производством завода, но и обсуждение актуальных проблем, связанных с ведением бизнеса.

Такие мероприятия стали доброй традицией для «БПЗ», ведь многие сотрудники предприятия обучались по Президентской программе.

Гости барнаульского завода познакомились с технологией производства слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Кроме того, в ходе визита обсуждалась система контроля качества. Отмечено, что при производстве напитков не используются химические консерванты.

«БПЗ» производит продукцию, которая пользуется популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны - от Калининграда до Сахалина.

В прошлом году предприятие отметило свое 40-летие. На заводе была проведена масштабная реконструкция производственных площадей, включая солодовню, а также заменена часть устаревшего оборудования.

В конце встречи представители «БПЗ» ответили на вопросы и рассказали о возможности сотрудничества.