Алтайский министр здравоохранения признал серьезный недокомплект кадров в отрасли

19.03.2019 17:20 483

19 марта прошла онлайн-конференция министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. «Политсибру» подготовил несколько вопросов, на которые пресс-служба сочла нужным ответить личным письмом. В первую очередь издание интересовали главные болевые точки отрасли.

Так, отвечая на вопрос о основных проблемах здравоохранения края, министр назвал в их числе недокомплект специалистов.

«Укомплектованность участковыми врачами составляет на текущий момент 77,0%, терапевтами – 75%, педиатрами – 83,1%», – сказал министр.

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Еще один сюжет, который затронул министр, - сложная ситуация с демографией в Алтайском крае. Комментируя проблему увеличения уровня смертности и падения рождаемости в регионе, Дмитрий Попов заявил, что региональное здравоохранение способно исправить эту ситуацию.

«Динамика показателей общей смертности за последние 23 года отражает ситуацию стагнации, в то же время мы должны до 2024 года сократить общую смертность населения минимум на 5 % или сохранить около 3 тыс жизней, а к 2030 году более чем на 13 % или на 6,5 тыс жизней. Достижение такого уровня смертности – это крайне амбициозная, но с учетом достижения современных медицинских технологий выполнимая задача», – сказал Попов.

Так, проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусмотрено снижение смертности болезней системы кровообращения от острых сосудистых катастроф на 5-10 % в год. Планируется переоснастить 2 региональных сосудистых центра и 5 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, открыть дополнительно 3 первичных сосудистых отделений в Камене-на-Оби, Алейске и Заринске. По словам Попова, к 2024 году будет переоснащена сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.

Ранее в интервью «Политсибру» министр отмечал, что проблемы здравоохранения края нужно решать планово и поэтапно.

«Надо перестать постоянно тушить пожары, нужно найти очаг, один раз потушить и перейти в план. Для людей не должно быть экстрима: ни для населения, ни для медиков. Задача – найти проблемы, правильно их оценить, как и свои ресурсы, и перейти к пошаговому решению. Тогда, спустя определенный период времени, будет иное качество здравоохранения и иное отношение к нему у людей», - сказал Дмитрий Попов.